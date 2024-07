Esposizione straordinaria a Siracusa del simulacro di Santa Lucia. La Deputazione della Cappella di Santa Lucia ha deciso,

come tradizione, di effettuare tre aperture straordinarie nei mesi di luglio, agosto e settembre.

L'apertura della nicchia che custodisce il simulacro di Santa Lucia nella chiesa Cattedrale avrà luogo domenica 14, dalle ore 8.00 sino al termine della messa delle ore 19.00. Nei mesi estivi il simulacro di Santa Lucia viene esposto per consentire ai fedeli, soprattutto a coloro che ritornano a Siracusa, di rivolgere un saluto ed una preghiera alla patrona.

Le messe saranno celebrate alle 8.00, alle 11,30, alle 19.00 (con la chiusura, al termine della messa, del Simulacro).

La Deputazione ha deciso che le altre aperture straordinarie estive saranno domenica 11 agosto e domenica 8 settembre sempre con le stesse modalità.

L’apertura della nicchia sarà visibile in streaming sulla pagina Facebook della Deputazione. "Le celebrazioni eucaristiche sono sempre molto partecipate - ha detto il presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, l'avv. Pucci Piccione -. Tanti fedeli entrano nella cappella anche solo per una preghiera alla martire siracusana. E molti pellegrini approfittano di queste giornate per manifestare la loro devozione alla martire".