Sud chiama Nord guarda alle Regionali, Bandiera: "Noi radicati nel Siracusano"

Questa mattina, a Siracusa, si è tenuta una conferenza stampa con la presenza del leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, del coordinatore provinciale Edy Bandiera e del coordinatore regionale Danilo Lo Giudice.

Sono state illustrate le prossime mosse in vista delle elezioni regionali.

Il leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, ha evidenziato l'importanza di arrivare preparati alle elezioni, lavorando non soltanto su una presenza radicata sul territorio, ma anche sulla capacità di fare gioco di squadra.

Edy Bandiera, coordinatore provinciale, ha sottolineato la solida presenza del partito sul territorio di Siracusa.

"Su 21 comuni della provincia, Sud Chiama Nord è presente con ben 26 comitati, dimostrando una forte partecipazione e impegno anche nei comuni più piccoli," ha spiegato Bandiera.

Il coordinatore regionale, Danilo Lo Giudice, ha ribadito l'impegno del movimento a mantenere una forte presenza sul territorio, assicurando che Sud Chiama Nord continuerà a lavorare per rafforzare la propria posizione e garantire una rappresentanza efficace nelle prossime elezioni.

"Abbiamo le mani libere per muoverci senza dover sottostare ai diktat delle segreterie romane," ha aggiunto De Luca, sottolineando la determinazione del movimento a essere indipendente nelle proprie decisioni. Vogliamo che sia chiaro a tutti che i candidati saranno scelti un anno prima delle elezioni. Non consentiremo corse dell'ultima ora.

La regola sarà applicata in tutta la Sicilia, con una militanza a punti che assicurerà trasparenza e dedizione.

L'obiettivo, ha concluso De Luca, "è quello di lavorare per dare alla Sicilia il 'governo del fare', superando le logiche del tirare a campare che hanno caratterizzato tutti i governi regionali fino ad oggi."

Entro dicembre 2025, Sud Chiama Nord mira a definire un programma strategico che possa portare a un reale cambiamento per poi arrivare a giugno 2026 a individuare il candidato attraverso le primarie con quelle forze politiche che vorranno esserci.