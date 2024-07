Sicilia, la Corte dei Conti blocca nuovo contratto dipendenti regionali

I giudici della corte dei conti bloccano il rinnovo del contratto dei dipendenti della Regione Siciliana. L'intesa era stata firmata nell'aprile scorso ma i magistrati contabili non hanno ratificato l'accordo raggiunto tra Regione e sindacati.

l collegio ha approvato la relazione dei magistrati istruttori.

"Ai fini della certificazione dell'ipotesi di contratto regionale di lavoro del comparto non dirigenziale per il triennio 2019-2021, - si legge nel dispositivo dei giudici della sezione di controllo - accerta la mancanza delle condizioni di compatibilità finanziaria ed economica con gli attuali strumenti di programmazione e di bilancio della Regione siciliana, per le motivazioni indicate nel rapporto di certificazione".

La delibera con tutte le motivazioni verrà trasmessa nei prossimi giorni all'Aran Sicilia che dovrà prendere nuove misure. L'ipotesi è che il nodo stia nella mancata approvazione del rendiconto 2023 della Regione.