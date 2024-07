Ortigia film festival, la serata dei premi: ospite d'eccezione la cantante Noemi

Sabato 13 luglio serata conclusiva per la XVI edizione di Ortigia Film Festival in svolgimento a Siracusa. Con la premiazione dei concorsi termina la prima parte del festival che ha visto importanti ospiti alternarsi sul palco delle due arene: Minerva e Logoteta.

La giornata prende il via alle 18.30 presso il Museo del Cinema “Remo Romeo” di Siracusa, con la presentazione del libro di Vinicio Marchioni Tre notti edito da Rizzoli. Il racconto di un'adolescenza che esplode per poi ricomporsi lentamente, faticosamente, nel tempo in un viaggio alla scoperta di se stesso che si sviluppa nell’arco di tre notti decisive per il giovane protagonista. Un romanzo di formazione sorprendente, duro e dolcissimo, la prima prova narrativa di uno degli attori più amati e popolari del cinema italiano. A moderare l’incontro il critico e storico del cinema Gianni Canova.

Alle 21.30 serata di premiazione in Arena Minerva delle tre sezioni competitive: il Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane, il Concorso Documentari e il Concorso Internazionale Cortometraggi.

Che ha visto in giuria per il Concorso Lungometraggi: Roberta Torre, Michela Andreozzi e Cristiana Paternò e per il Concorso documentari gli allievi del CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo guidati dalla direttrice artistica, la regista Costanza Quatriglio e da Alli Traina. Per il Concorso Internazionale Cortometraggi a presiedere la giuria è stato il drammaturgo e attore Vincenzo Pirrotta con le attrici Selene Caramazza e Giorgia Gambuzza.

A seguire è attesa Noemi. La cantante si racconta nell’incontro Il Cinema secondo Noemi parlando dei suoi film, generi e registi preferiti. Una passione per il cinema nata da bambina fino agli anni dell’università e coltivata nel tempo. A moderare il talk Gianni Canova. Al termine dell’incontro Noemi si esibirà in due brani musicali del suo ampio repertorio.

Al termine della serata la proiezione del film vincitore di OFF16

In Arena Logoteta per la sezione OFF16 Scuole, alle 21:00 YFA Strings. A seguire sarà proiettato il documentario vincitore del concorso.

Nell’arena Odeon di Avola per OFF16, alle 21.15 la proiezione Speciale di Mi fanno male i Capelli per la regia di Roberta Torre.

Il festival non finisce e vola ad Avola dove il 19 luglio si sposterà la mostra dedicata a Mastroianni L’uomo Marcello, l’attore Mastroianni e le immagini dei film girati in Sicilia a cura di Daniele Luxardo, con gli allestimenti di Roberto Gallo.