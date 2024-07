Controlli della polizia locale a Siracusa: ganasce nell'isola di Ortigia

Continua l’intensa attività di controllo sul rispetto delle ordinanze di mobilità e dei parcheggi in Ortigia, a a Siracusa, con particolare riferimento ai “posti autorizzati”. Agenti della Municipale ed ausiliari del traffico per tutta la scorsa settimana hanno pattugliato il centro storico a tutela di residenti e turisti. Anche il sistema di “blocco veicoli”, le cosiddette ganasce, è ormai a regime ed ha contribuito al risultato finale.

Dal Comando della Municipale si rilancia l’invito alla cittadinanza per l'utilizzo dei mezzi pubblici verso il centro storico; ed ai gestori delle attività ricettive di chiarire bene ai clienti auto muniti le modalità di accesso e parcheggio nel centro storico.