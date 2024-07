Palermo sommersa dai rifiuti, La Vardera (Scn): in piazza con scope e palette

"Palermo non è mai stata così sporca: turisti e cittadini non meritano nulla di tutto. Abbiamo una città maleodorante e stracolma di spazzatura, la sensazione è che a nessuno importi. L'amministrazione comunale deve prendere una posizione netta e, se il caso, sostituire l'ad di Rap Giuseppe Todaro. Ho letto diverse notizie che evidenziano la querelle fra opposizione e maggioranza all'interno del Comune ma che poi nulla cambia concretamente nella vita dei cittadini. Mi sto organizzando per fare un sit-in pacifico sotto il palazzo del Comune (piazza Pretoria), invitando i cittadini di munirsi di scope alla mano, come a volere dire vogliamo la Città pulita, mercoledì 31 luglio alle 18, perché nessuno sembra stare dalla parte dei cittadini". A dirlo il deputato regionale Ismaele La Vardera di Sud chiama nord, intervenendo sull'emergenza rifiuti, a Palermo.

"Ne approfitto anche per invitare i consiglieri d'opposizione e tutte quelle persone che non riescono più a vivere questa situazione - aggiunge -. Non è tutto, ho anche chiesto al mio collega deputato Giuseppe Lombardo di convocare in commissione Ambiente dell'Ars sia il sindaco Lagalla che Todaro perché questa storia non è più un'emergenza ma è diventata parte della nostra quotidianità: non possiamo rimanere a guardare, Palermo non è il degrado. Hanno già aderito all'iniziativa il consigliere pentastellato Toni Randazzo, la consigliera di Oso Giulia Argiroffi e l'ex consigliere comunale Filippo Occhipinti, oggi presidente di Scrusciu Palermo. Ci sono altre persone che aderiranno. L'obiettivo è fare Scrusciu".