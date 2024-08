Ladri in azione nella notte a Scicli e Donnalucata: bottino da quantificare

Due furti quasi in contemporanea a Scicli e nella frazione di Donnalucata. I ladri avrebbero usato la tecnica della "spaccata" infrangendo con una grossa pietra le vetrine dei due locali. A Donnalucata i ladri hanno preso di mira il bar-tabacchi Settemila Caffè in via Sanremo; a Scicli, invece, l'Happy Days in via Santa Maria La Nova, con un bottino di 150 euro lasciati nella cassa. Da quantificare il bottino nel locale di Donnalucata. Entrambi i locali sono frequentati fino a tarda notte, per cui si presume che i colpi siano stati compiuti poco prima dell'alba. Indagano i carabinieri.