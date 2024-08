Vittoria, centinaia di giovani per l'addio ad Alex "piccolo grande eroe"

Centinaia di giovani hanno dato l'ultimo saluto, questa mattina a Vittoria, ad Alex Cappuzzello, il 17enne morto annegato domenica a Scoglitti nel tentativo di aiutare un amico in difficoltà. Alex è stato trasscinato al largo dalla corrente e quando è stato raggiunto dal personale della Guardia costiera per lui non c'era più nulla da fare. Alex è stato definito un eroe, un "piccolo, grande eroe": non ha esitato a mettere a rischio la sua vita per salvare quella di un amico.

I funerali sono stati celebrati nella Chiesa della Madonna delle Lacrime. Momenti di grande commozione durante il rito funebre in chiesa e durante il corteo, preceduto da decine di ragazzini in moto a "scortare" nell'ultimo, triste viaggio, quel piccolo, grande eroe. A Vittoria è stato lutto cittadino. All'uscita dalla chiesa la bara bianca portata a spalla dai suoi amici, è stata sollevata verso il cielo, quasi ad accompagnare lo spirito di Alex verso una destinazione infinita. Gli amici di Alex hanno indossato magliette bianche con il volto di quell'eroe strappato troppo presto alla vita. Alex Cappuzzello avrebbe compiuto 18 anni il 21 settembre prossimo; lascia la mamma e il papà, la sorella Asia e i fratelli Gioele e Patrick.

(FOTO Franco Assenza)