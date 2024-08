Siracusa, arrivato il primo carico di fieno del bonus regionale per l'emergenza siccita'

Arrivato ieri mattina all’Autoparco in area industriale fra Priolo e Melilli il primo carico di fieno facente parte del bonus di 20 milioni di euro deliberato dal Governo regionale siciliano a favore di 5 mila allevatori per l’acquisto di 70 milioni di chili di fieno destinati a 200 mila unità di bestiame. Presenti alle operazioni di scarico all’Autoparco la presidente CIA Sud Est Maria Concetta Schifitto, il Direttore P.le CIA Sud Est Sebastiano Aglieco, il Presidente regionale della stessa organizzazione Graziano Scardino, il Direttore IPA Siracusa Francesco Azzaro ed il Commissario ASI Siracusa Corrado Di Stefano. “Ringraziamo per il pronto intervento la regione – ha detto la presidente Schifitto - come ringraziamo anche l’ ASI ed il suo commissario Corrado Di Stefano che prontamente ci ha messo a disposizione l’Autoparco diventato uno dei 17 punti di scarico del fieno distribuiti in tutta la Sicilia. La nostra area è una zona rossa, cioè fra quelle più colpite dalla siccità per cui non c’è stata produzione di fieno. In questo modo stiamo dando una risposta in emergenza agli allevatori”. Per il presidente regionale Scardino “ Il rapido intervento delle organizzazioni imprenditoriali della agricoltura ha contribuito a determinare una accettabile rapidità da parte della pubblica amministrazione. Ci siamo proposti intermediari di questa operazione di consegna e distribuzione del fieno perché intendiamo garantire trasparenza e vogliamo certezze che il fieno venga distribuito alle aziende che ne hanno veramente bisogno. “. Sia Scardino che Schifitto ora sollecitano la protezione civile regionale ad intervenire rapidamente per l’approvvigionamento idrico delle imprese agricole