Marzamemi, turismo di massa e prezzi alle stelle

Marzamemi, borgata marinara in territorio di Pachino, conferma negativamente tutte le sue peculiarità. Se prima si limitava ad un turismo indigeno, oggi la presenza di vacanzieri arrivati dal nord, hanno mosso il mercato degli affitti. Sono settimane di affari d'oro per i titolari di strutture alberghiere e di B&B. Modestissime camere che non valgono più di 50 euro, hanno triplicato i costi, se non addirittura quadruplicati. Così in modesti hotel si può arrivare pure a 350 euro per una notte, mentre i B&B del litorale fino a Portopalo, fanno pagare da 130 euro a 180 per un soggiorno quotidiano. Quel che non si comprende è la mancanza di controlli delle autorità preposte e l'assenza generale dei servizi. Quando qualcuno la paragona a Taormina, non fa altro che bestemmiare. Come sbagliare l'oro con il piombo.

Nella spiaggia della Spinazza, è scanadoloso vedere sacchetti dell'immondizia per strada. Alla faccia dei turisti richiamati dal tam tam mediatico dei soliti sprovveduti.