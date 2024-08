Modica, rapina a rivendita tabacchi in centro davanti a decine di testimoni

Un giovane con il volto coperto da una sciarpa ha rapinato, ieri sera, poco prima delle 22, una tabaccheria in corso Umberto, a Modica, in pieno centro e con decine di persone sedute al bar La Latteria: molti dei clienti non si sono accorti di nulla perchè l'azione del rapinatore solitario è durata meno di 30 secondi. Nelle immagini del sistema di video sorveglianza si vede un giovane entrare con passo spedito nella tabaccheria, andare dietro il bancone e rovistare nel registratore di cassa. La titolare, seduta vicino alla porta d'ingresso, è uscita spaventata dando l'allarme quasi contemporaneamente alla fuga del malvivente che si è allontanato a piedi imboccando una traversa di Corso Umberto. Quando è arrivata una volante della Polizia il rapinatore era già lontano e agli agenti non è rimasto altro da fare che raccogliere le testimonianze dei clienti del bar e della titolare della tabaccheria. L'episodio suscita molta preoccupazione per l'audacia con la quale è stata portata a termine un'azione malavitosa in pieno centro e alla presenza di decine di persone che, a quell'ora, passeggiavano o erano sedute al bar.