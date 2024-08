Elisoccorso a Caltanissetta. Di Paola (M5s): "Schifani e Volo non cerchino alibi"

“È inammissibile che venga sospeso il servizio di elisoccorso a Caltanissetta e in tutto il centro Sicilia. La salute è un diritto inviolabile. Non possono esistere nel 2024 siciliani di serie A e siciliani di serie B. I cittadini delle province di Caltanissetta ed Enna pretendono e meritano rispetto e servizi. Si faccia immediatamente tutto il possibile per riattivare e potenziare il servizio, altro che taglio...

Il Presidente Schifani e l'Assessore Volo non cerchino alibi, trovino immediatamente la soluzione. La sanità è competenza del governo regionale”.

A dichiararlo è il coordinatore regionale del movimento 5 Stelle e vice presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Nuccio Di Paola.

“Ricordo inoltre che in sede di finanziaria 2024 grazie ad un mio emendamento ci sono 97 mila euro per la manutenzione dell'elipista di contrada Brucazzi di Gela” - conclude.