Ciminna, a Tuccio Musumenti un premio alla carriera: ' Il Gattopardo'

Il cinema e Ciminna tra ricordi ed avvenimenti che hanno dato al territorio un ritorno di immagine da quando agli inizi degli anni Sessanta è stato girato il capolavoro del regista Luchino Visconti "Il Gattopardo". E il filo che lega la comunità con il film è da qualche anno consolidato dal Premio Gattopardo, faro degli appuntamenti culturali che caratterizzano il palinsesto estivo del piccolo centro collinare. Da sei edizioni il Premio ha assegnato premi ad eccellenze del territorio ed artisti nel mondo del cinema.

Nell'edizione di quest'anno, che andrà in scena sabato 24 agosto, il riconoscimento alla carriera sarà assegnato all'attore catanese Tuccio Musumeci.

Premio che sarà consegnato dal direttore artistico dell'evento il regista Aurelio Grimaldi. Tra gli ospiti della serata l' attore palermitano Tony Sperandeo che recentemnete è stato a Ciminna per girare alcune scene del film diretto da Grimaldi, "Depistaggio Borsellino".

La serata, che avrà luogo in piazza Mattarella alle ore 21,30, sarà allietata dall'Orchestra Filarmonica del Mediterraneo diretta dal maestro Michele De Luca. A presentare l'evento il conduttore di format tv e deejay Massimo Minutella. Prima della serata sarà possibile visitare la mostra del film "Il Gattopardo" allestita all'aperto e realizzata in collaborazione con la BC Sicilia.