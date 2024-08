Lentini, evade e guida senza avere la patente: bloccato dalla Polstrada a Priolo

Nei pressi dell’area di servizio “Gargallo Ovest” operatori della Polstrada del Distaccamento di Lentini ha proceduto al controllo di un’auto con a bordo un soggetto che ha destato sospetto per il modo in cui si è comportato vedendo gli agenti.

Dai controlli effettuati il soggetto, difatti, è risultato sottoposto alla pena detentiva degli arresti domiciliari presso la propria residenza, a seguito di una sentenza del Tribunale di Siracusa.

Come non bastasse, è stato accertato che il soggetto, già sottoposto con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione personale, si era posto alla guida di un veicolo con patente revocata.

Si è quindi proceduto all’arresto in flagranza, dandone avviso al Sostituto Procuratore di turno per gli affari penali urgenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.

L’ importanza del controllo degli utenti, in autostrada come in genere su tutte le strade, è di fondamentale importanza al fine di “scovare” eventuali “furbetti” che non rispettino le regole o, peggio, le sentenze. La Polizia Stradale, anche in questo senso, si rivela fondamentale, avendo come compito precipuo quello del controllo su strada.