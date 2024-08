Modica, tragedia sfiorata: ammassa rifiuti nella vasca da bagno e li incendia

Poteva trasformarsi in tragedia il gesto di un 60enne che, in un appartamento dell'Istituto case popolari, aveva ammassato rifiuti nella vasca da bagno e li aveva incendiati. La segnalazione di quanto stava accadendo è stata fatta da alcuni inquilini alla Polizia locale di Modica. Giunti sul posto, gli agenti hanno notato del fumo che fuoriusciva dalla finestra di un appartamento. Sul posto erano già intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Modica.

L’autore del fatto era un uomo sessantenne, che occupava l’appartamento di una parente. L’abitazione era in stato di degrado, soprattutto igienico, e il 60enne era in uno stato confusionale. E’ stato, a questo punto, chiesto l’intervento del 118 che lo ha trasportato al Pronto Soccorso. A causa del suo stato, gli agenti hanno chiamato in ausilio i servizi sociali che sono intervenuti con un’assistente sociale. L’uomo è stato ricoverato per le cure del caso.