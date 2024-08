'Cinema in piazza a Siracusa, a Santa Lucia 'La Stranezza' con Servillo

Riscontro di consenso e pubblico per il debutto di “Cinema in Piazza” a Siracusa che ha inaugurato la programmazione estiva dell’Amministrazione comunale. L’iniziata è finanziata dal Comune grazie ad un emendamento del gruppo consiliare “Francesco Italia Sindaco” votato all’unanimità dal Consiglio Comunale. Un successo oltre le attese che ha confermato la bontà della manifestazione accolta ed apprezzata dal numeroso pubblico presente in un contesto veramente suggestivo quale piazza Santa Lucia.

Prossimo appuntamento venerdì 30 agosto con la proiezione de “La stranezza”, una commedia italiana diretta da Roberto Andò. Il film, con un cast d'eccezione composto da Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone, racconta in modo ironico e surreale l’incontro tra Luigi Pirandello e due teatranti dilettanti in una Sicilia degli anni '20. Una storia ricca di situazioni comiche, in grado di suscitare sorrisi e far riflettere allo stesso tempo.

Venerdì 6 settembre, sarà la volta di “Volevo un figlio maschio”, un'altra commedia con protagonista Enrico Brignano. La pellicola, tra gag esilaranti e battute fulminanti, offre uno sguardo leggero e divertente sulle vicissitudini familiari, regalando risate assicurate a tutti gli spettatori.

La rassegna si concluderà martedì 10 settembre con il film “Grazie ragazzi”, una commedia diretta da Riccardo Milani. Il film racconta la storia di Antonio, un attore disoccupato, interpretato da Antonio Albanese, che decide di dirigere un laboratorio teatrale in un carcere, riuscendo a trasformare un gruppo di detenuti in attori improvvisati e offrendo loro una seconda possibilità di espressione e riscatto.

“Il Cinema in Piazza- dichiarano gli organizzatori dell’associazione culturale Vertigo- continua a portare spensieratezza e buon umore al centro delle sue serate, offrendo al pubblico la possibilità di godersi pellicole divertenti sul grande schermo, gratuitamente”.