Canicattini Bagni, consegnato riconoscimento al giornalista Salvatore Di Salvo

Il giornalista Salvatore Di Salvo, Segretario Nazionale Ucsi, collaboratore del “Giornale di Sicilia”, ha ricevuto a Canicattini un riconoscimento per la sua attività giornalistica e il suo “servizio” alla categoria sia in ambito regionale che nazionale. Il riconoscimento istituito dal periodico “Una Marcia in più”, organo della Banda di Canicattini Bagni diretto da Paolo Amato, che da 22 anni ne racconta l’attività, attribuendo da quattro anni un riconoscimento a giornalisti e testate che si sono distinti per la qualità del loro lavoro, è stato consegnato in occasione del 41° Raduno Bandistico che si svolge ogni anno a Canicattini Bagni. Il riconoscimento è stato consegnato dal direttore Paolo Amato con la seguente motivazione: “Attento alle dinamiche sociali, anche attraverso l’impegno costante nelle istituzioni di categoria, ha difeso con coerenza, equilibrio e discrezione i principi di correttezza e ricerca della verità, ponendosi sempre dal punto di vista della Persona, che aspira e ricevere informazioni equilibrate e attendibili”.