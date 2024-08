Comiso, deve scontare 6 anni per furti di rame: arrestato rumeno

Gli Agenti del Commissariato di Polizia di Comiso hanno arrestato un rumeno di anni 45, destinatario di un ordine di espiazione di pena detentiva a seguito di cessazione dell’affidamento in prova, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa per furti di rame commessi in provincia di Ragusa. Fra l’altro, gli Agenti del Commissariato di Comiso, a seguito di indagini, hanno accertato che recentemente il rumeno ha commesso un ulteriore furto nonostante fosse già destinatario della misura dell’Affidamento in Prova e, pertanto, era stato segnalato alla competente Autorità Giudiziaria.

Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa dove dovrà scontare una pena di 6 anni e 8 giorni di reclusione