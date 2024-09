Sbarca in Sicilia 'Allon I3', investitori stranieri a Termini Imerese

Sbarca in Sicilia il progetto"Allon I3", finanziato dall'Unione europea, coinvolge sette partner impegnati a elaborare strategie di cooperazione per sostenere lo sviluppo di alcune regioni Ue attraverso investimenti in innovazione, digitalizzazione, tecnologie green, energia, ambiente e sviluppo sostenibile. Il 4 e 5 settembre le delegazioni si riuniranno nel Polo Meccatronica a TerminiI merese, che per la prima volta metterà in relazione imprese e startup con gli investitori stranieri. A fare da partner tecnico è NorBAN, organizzazione di interesse nazionale in Norvegia peri business angel che investono in start-up, offrendo accesso a formazione, opportunità di networking e servizi aziendali siap er i singoli investitori business angel sia per le reti regionali di angel investor. Gli altri partner pubblici e privati del progetto Allon I3 sono: Regional Innovation Center Ambitious Gabrovo per la Bulgaria, PRISM Impresa Sociale srl per l'Italia, Alentejo Regional Development Agency-ADRAL per il Portogallo, Academy ofEntrepreneurship-AKEP per la Grecia, Center for Research andEducation-SYNTHESIS per Cipro e Nord Danmarks EU-kontor-NDEU per la Danimarca.L'obiettivo di Allon I3 è di migliorare la capacità delle regioni meno sviluppate a cooperare con quelle più sviluppate e con quelle in transizione, creando ecosistemi regionali di investimento e innovazione più attivi e meglio interconnessi per rispondere a bisogni comuni e rafforzare l'economia, sviluppando partenariati interregionali per ottenere vantaggi reciproci a livello transnazionale.