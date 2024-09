Scuola, il III Municipio chiede al sindaco di Catania un nuovo Piano di Mobilità

A poco più di una settimana dall’inizio del nuovo anno scolastico servono urgentemente alcuni importanti accorgimenti al piano del traffico all’interno di un territorio fortemente pendolare come quello di “Borgo-Sanzio”. La presidente del III municipio Maria Spampinato, raccogliendo le segnalazioni dei residenti e dei commercianti, chiede al Sindaco Trantino e all’Assessore competente di attivare tutti gli accorgimenti necessari per impedire il formarsi di code chilometriche nelle ore di punta e lungo arterie strategiche come la circonvallazione, viale Vittorio Veneto, via Beccaria, via Milo, via Etna e via Vincenzo Giuffrida. “Fermo restando che l’impiego delle pattuglie della polizia locale è necessario davanti alle scuole- dichiara Spampinato- è fondamentale creare un tavolo tecnico e una sinergia continua per trovare quelle soluzioni adatte a scongiurare il caos sin dal suono della prima campanella. Molte strade del nostro territorio non sono adatte a garantire un flusso del traffico scorrevole e spesso basta un semplice tamponamento per paralizzarne la mobilità. Siamo sicuri che l’amministrazione centrale prenderà tutti gli opportuni provvedimenti del caso e da parte nostra, ovvero del III municipio di Catania, c’è piena disponibilità a collaborare per avere un territorio più vivibile e sicuro”.