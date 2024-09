Concerto di Noemi a Siracusa per salutare il G7 su Agricoltura e pesca

Noemi in concerto a Siracusa. La cantante va in scena domenica 15 settembre al Teatro Greco di Siracusa nell'ambito del programma "Benvenuto in Sicilia G7 Agricoltura e Pesca" organizzato dalla Regione Siciliana, tramite l'assessorato al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo. Un omaggio alla bellezza di Siracusa e alla sua fama di attrazione culturale e turistica in cui l'artista porta la sua travolgente carica live.

Cantautrice e voce tra le più amate e riconoscibili del panorama italiano, Noemi è in grado di misurarsi con il pop, il soul, il R'n'B e il blues.

Con tre dischi d'oro e diciotto dischi di platino, in oltre 10 anni di carriera ha interpretato brani dei principali autori e cantautori italiani tra cui Vasco Rossi. Ha partecipato in totale a sette Festival di Sanremo ed è diventata una delle protagoniste dell'estate 2021 con il brano "Makumba" in duetto con Carl Brave (triplo disco di platino).