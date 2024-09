Fu arrestato per atti persecutori a Floridia nel 2023, assolto Paolo Nastasi

Dopo una serie di guai legati allo spaccio di droga, avvenuti nel 2019, mentre percepiva il reddito di cittadinanza, 4 anni dopo ha avuto altri guai con la giustizia per atti persecutori. La seconda vicenda si è chiusa stamane al tribunale di Siracusa con un'assoluzine per 'non avere commesso il fatto'.

E' caduta l'accusa per Paolo Nastasi, 46 anni, di Floridia. La vicenda risale al 2023 quando l'ex fidanzata P.C., delusa della fine della relazione sentimentale, decideva di sporgere querela contro Nastasi. L'imputato è stato difeso dall'avvocato Cristina Elia che si è battuta per l'assoluzione di Paolo Nastasi. Il pm nella requisitoria aveva chiesto la condanna a 2 anni e sei mesi di reclusione. Non è stata dello stesso avviso la giudice Giulia D'Antoni, che dopo una lunga custodia cautelare, ha mandato assolto l'imputato.