Pallanuoto, nel mare di Ortigia l'amichevole Italia - All Stars finisce in parità (12 -12)

Oltre 350 spettatori nel Porto Piccolo di Siracusa per il primo degli eventi collaterali del G7 Agricoltura e Pesca - "Divinazione Expo 24", in programma a Siracusa fino a domenica 29 settembre e inaugurato ieri pomeriggio dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La pioggia non rovina la festa agli azzurri e al pubblico di Ortigia che vuole ammirare e salutare i suoi beniamini, tutti impegnati nel campionato nazionale di serie A1 e molti reduci dai Giochi Olimpici di Parigi.

Finisce in parità, 12-12 (4-2, 4-2, 3-3, 1-5) dopo la remuntada della rappresentativa All Stars conclusa dai gol di Younger e Sedlmayer nel finale. Partita-esibizione di 4 tempi da 6 minuti in cui non sono mancati agonismo e spettacolo. In tribuna d'onore, assieme al ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, c'erano il presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli, il presidente del Comitato Regionale Sicilia della FIN Sergio Parisi e il sindaco di Siracusa Francesco Italia.

La gara è stata giocata a Ortigia, nell'arena allestita sul Lungomare di Levante Elio Vittorini, nello specchio d'acqua antistante il Parcheggio Talete. La rappresentativa azzurra è stata guidata in panchina dal tecnico del Circolo Canottieri Ortigia 1928 Stefano Piccardo; quella straniera dal tecnico del Recco Waterpolo Sandro Sukno.