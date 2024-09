Tumori, torna a Palermo e Trapani 'Fitwalking For Ail'

Torna in Sicilia per l'ottava edizione #FitwalkingForAil, la camminata non competitiva promossa dall'Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e i mielomi in 35 città italiane, per raccogliere fondi a sostegno della ricerca e dell'assistenza ai pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari. L'evento si terrà sabato 28 settembre, a partire dalle 9.30, a Palermo, con partenza dal Giardino Vincenzo Florio, accanto allo Stadio delle Palme, e a Trapani, con partenza da piazza Vittorio Veneto-piazza Posta Centrale.

Anche quest'anno la FitwalkingForAil rientra tra le attività legate al progetto Ambiente e salute. Secondo gli obiettivi dell'Agenda 2030, infatti, un approccio integrato che comprende l'ambiente fisico, sociale, economico, ecologico e culturale del contesto territoriale è l'unico possibile per promuovere la salute umana e la sostenibilità ambientale. Per tutta la giornata, sarà possibile testimoniare la solidarietà ai pazienti ematologici postando sui canali social di Ail una foto o un video con l'hashtag #versonuovitraguardi.

Ogni partecipante iscritto riceverà un kit da utilizzare durante la camminata. La quota solidale di partecipazione è di 10 euro.