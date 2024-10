Oktoberfest, i piatti tipici bavaresi domenica al Bioparco di Sicilia a Carini

Würstel, pretzel, birra a volontà, musica e dress code bavarese. Questi gli ingredienti dell'Oktoberfest al Bioparco di Sicilia, in via Vespucci, a Carini. L’appuntamento è fissato per domenica 13 ottobre, dalle ore 10 alle 17 (le casse chiudono un'ora e mezza prima della chiusura del parco). Per un solo giorno le distanze tra Carini e Monaco di Baviera, città quest'ultima che ha dato il via alla meravigliosa tradizione popolare della Festa d'Ottobre (Oktoberfest in tedesco), si accorceranno.

Il costume più bello riceverà un premio, che il Bioparco di Sicilia consegnerà proprio alla fine della giornata. Si inizia alle 10.30 con la corsa con i sacchi, seguito dal tiro alla fune, passando per molte altre attività. Fino alle 15.30 saranno diversi i giochi all'aria aperta che si potranno fare. Da mezzogiorno e fino alle 14 spazio a magia e spettacolo con l’animazione dell’agenzia di Mago Max, che incanterà grandi e piccoli con le sue performance coinvolgenti. Ospiti d'onore i Queen’s ballet.

Durante tutta la giornata, oltre ad ammirare la bellezza del giardino zoologico e degli animali che vivono al suo interno, e ad usufruire dei servizi che lo spazio offre, sarà possibile gustare i piatti tipici della tradizione bavarese, immersi nella natura e in un’atmosfera unica. Hotdog, patatine fritte e una bibita a scelta tra Coca Cola, Fanta e Sprite per i bambini (il costo è di 6 euro); grigliata mista di carne con contorno a scelta e una birra da 33 cl per gli adulti (al costo di 10 euro): sul sito è già possibile acquistare i menu.