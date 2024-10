Palermo, al via Wine Sicily: tre giorni per scoprire le cantine dell'isola

Presentata questa mattina, presso la Sala Rossa dell'Assemblea Regionale Siciliana a Palermo, la sesta edizione di Wine Sicily. Tre giorni per scoprire le cantine siciliane. I primi due - sabato 12 e domenica 13 ottobre - saranno aperti al pubblico dei winelovers o anche dei semplici appassionati che nelle scorse cinque edizioni si sono già presentati in massa (seimila partecipanti lo scorso anno, più di cinquemila a Torino durante l'edizione nazionale e a Londra, a maggio, durante il SicilyFest); la terza giornata, lunedì 14 ottobre, sarà riservata invece agli operatori, ai b2b, agli esperti del settore.

Ritorna così per la sesta edizione consecutiva all'Orto Botanico dell'Università degli studi, a Palermo, la manifestazione interamente dedicata al vino siciliano, che da quest'anno ha ottenuto il patrocinio dal ministero del Made in Italy. Prevista la degustazione di vini delle migliori cantine siciliane, incontri, laboratori e un focus sul vino in Sicilia.

Sarà anche l'anno del quarto Premio Wine Sicily, assegnato da una giuria composta da 10 wineblogger provenienti da tutta Italia, coordinati dal palermitano Ugo Cosentino (Grand Crew) e da Ilaria Cappuccini, ormai Ambassador di Ws, in arte Just.SayWine: gli esperti degusteranno, in un tour che toccherà le principali enoteche della città, un vino per ognuna delle cantine partecipanti, alla fine si decreterà il vincitore.

Saranno presenti con le ultime novità lanciate sul mercato oltre cinquanta cantine siciliane: tra queste Tasca d'Almerita, Fazio, Duca di Salaparuta, Planeta, Florio, Donnafugata, Fina, Principi di Spadafora a Cantine Pellegrino, da Salvatore Tamburello, Terre di Gratia, dal versante etneo l'azienda Destro, Tenute Nicosia, dal siracusano i vini della Tenute La Favola, vincitrice dell'ultimo premio WineSicily, Costantino Wines, Tonnino e tante altre. Previste altre attività durante le giornate della manifestazione, con due masterclass, il sabato dell'azienda Tenute Nicosia Vini vulcanici ad alta quota: le selezioni di Tenute Nicosia, i vini dell'Etna" e domenica, alle 18, dell'Azienda Tonnino Siciliano non è solo chi nasce in Sicilia ma anche chi ci cresce: Tonnino racconta lo Chenin Blanc ed il Pinot Grigio, realizzate in collaborazione con Le Vie dei Tesori. In programma anche due momenti talk alle 19: il sabato spazio a Le Donne del Vino - Sicilia e la domenica a Generazione Next. Spazio ad attività collaterali con il Fuorisalone Winesicily.