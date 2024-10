Calcio, il Modica anticipa a Misterbiancio: serve umiltà

Primo anticipo in questo campionato di Eccellenza per il Modica Calcio: la formazione rossoblù scenderà sabato in campo a Misterbianco. La sfida si presenta insidiosa, in un campo non semplice e contro una formazione che è stata ben costruita per viaggiare a buoni ritmi nella zona nevralgica della classifica e sicuramente si presenterà come una gara ostica dove agonismo e tecnica saranno gli elementi fondamentali per superare l’ostacolo. I numeri raccolti fin qui dal Misterbianco non sono sicuramente specchio di quello che questa squadra può dare in campo e sicuramente sarà fondamentale riuscire a portare dalla propria parte l’inerzia della partita sin dai minuti iniziali.

“Sono contento di come stiamo lavorando e dell’impegno che i ragazzi stanno mettendo fin qui, più passano i giorni e più cresce la pressione perchè si iniziano a guardare i risultati, ma proprio questa pressione è importante perchè va trasformata in fame. - ha dichiarato mister Pasquale Ferrara - Loro sono una squadra forte, non dovremo far altro che pareggiare l’agonismo e la cattiveria in campo, come dico sempre se pareggi quei due caratteri la tecnica alla lunga viene fuori e ti permette di vincere, senza il giusto atteggiamento non si va da nessuna parte”

Ecco i convocati per Sabato 12 Ottobre, ore 15.30, allo Stadio Comunale "Valentino Mazzola “ di Misterbianco:

Portieri: Calvo, La Licata, Pontet.

Difensori: Cacciola, Cappello, Mallia, Mollica, Rossi, Triolo.

Centrocampisti: Francofonte, Incatasciato, Kondila, Maimone, Margaritini, Messina, Schembari.

Attaccanti: Arquin, Belluso, Idoyaga, Success, Susino, Vitelli.