Ventenne bloccato a Catania con la droga: finisce agli arresti domiciliari

Trecento grammi di marijuana, circa 26 di cocaina e 10 di hashish e 2.155 euro sono stati sequestrati dalla polizia a Catania ad un giovane di 20 anni, che è stato arrestato per detenzione di droga. E' stato fermato per un controllo in via Orto dei limoni dopo che, in sella ad uno scooter, ha tentato la fuga immediatamente dopo aver visto la Volante. Nella sua abitazione sono stati sequestrati altri tre grammi di marijuana, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento della droga. Su disposizione del pm di turno, il giovane è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.