Pallamano, serie B: riposo forzato per lo Scicli Social Club

Per lo Scicli Social Club turno di riposo forzato in questo fine settimana in quanto lo ha imposto il calendario predisposto dalla Federazione Giuoco Handball/Sicilia Area 9, poiché le squadre che prendono parte al campionato di serie B sono in numero dispari. Il team gialloverde viene da un esordio positivo in campionato avendo sbancato il campo della matricola Pallamano Avola. Un risultato finale rotondo che ha visto la rotazione di tutti gli atleti in distinta, con Manuel Carbone e Oreste Delitala i migliori realizzatori scrivendo a referto ben 9 centri ciascuno. Il gruppo durante la settimana ha lavorato con determinazione, anche se si sono registrate alcune assenze dovute agli impegni universitari di qualche atleta, mentre, qualcuno che aveva accusato noie muscolari pare che stia recuperando.