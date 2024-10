Fine settimana in via Roma per celebrare la scaccia ragusana con pomodoro e caciocavallo

Ragusa celebra questo fine settimana, 26 e 27 ottobre, una delle sue tradizioni culinarie più amate, la “scaccia rausana co’ pummaroru e cosacavaddu” protagonista della festa che si svolgerà in via Roma, nel cuore del centro storico su iniziativa del Comune di Ragusa e con il finanziamento della Regione Siciliana - Assessorato alle Attività produttive, secondo il bando “Sicilia che piace”. La scaccia ragusana è fatta di ingredienti semplici e genuini: farina, pomodoro, basilico, olio d'oliva, e formaggio Ragusano Dop o Cosacavaddu Ibleo. L’impasto sottile, farcito e piegato più volte su se stesso, viene cotto in forno.