Decorrenza dei termini, scarcerato il 're delle scommesse' a Palermo

Torna in libertà Giuseppe Corona, condannato a 15 anni e 2 mesi in appello considerato il "re delle scommesse" all'Ippodromo di Palermo. Avrebbe effettuato investimenti per le famiglie di Porta Nuova e di Resuttana, tra centri scommesse, Compro oro e persino la vendita di preziosi al monte dei pegni.

E' accusato di riciclaggio e intestazione fittizia e sottoposto al carcere duro del 41 bis a Milano Opera. Lo scorso marzo, per lui sono scaduti i termini massimi di custodia cautelare, la terza sezione della Corte d'Appello, da cui si attende il deposito delle motivazioni della sentenza, ha accolto la richiesta degli avvocati di Corona, Giovanni La Bua e Antonio Turrisi. L'imputato, ristretto in regime di massima sicurezza, è tornato libero. E così resterà fino a conclusione del processo. Corona faceva il cassiere alla caffetteria Aurora di via Crispi, nel capoluogo siciliano, e il suo ruolo è emerso ne l2018 con l'operazione "Delirio" della guardia di finanza. In primo grado, nel 2022, gli erano stati inflitti 19 anni di reclusione.