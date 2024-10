Volley Modica di scena a Napoli in cerca della prima vittoria contro la Gaia Energy

Osservato il turno di riposo imposto dal calendario la Volley Modica torna in campo domenica pomeriggio al “PalaSiani” di Napoli dove alle 17 sarà ospite della Gaia Energy.

I biancoazzurri di coach Enzo Distefano (nella foto), saranno ancora privi di Willy Padura Diaz che sarà disponibile nella prossima gara del “PalaRizza” con Ortona, ma scenderanno in campo con la voglia di riscattare la sconfitta subita all'esordio con Reggio Calabria.

Quella in terra partenopea non sarà una partita semplice. Napoli, infatti, nonostante il valore importante del suo roster è reduce da due sconfitte consecutive e quindi come i modicani in cerca di riscatto, ma avrà anche dalla loro parte il calore del pubblico di casa che riesce sempre a trasformare il “PalaSiani” in una vera e propria torcida.