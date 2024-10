Regione Calabria, al via due progetti antiincendi boschivi

"La Regione Calabria, da tre anni in prima linea nella lotta agli incendi grazie all'utilizzo avveniristico dei droni e all'operazione 'Tolleranza Zero', avrà nuove opportunità per contrastare e per prevenire i roghi, confermandosi così protagonista nella difesa dell'ambiente. La nostra Amministrazione ha, infatti, avuto il via libera a due importanti progetti sugli incendi boschivi: il primo a livello europeo, sviluppato con Spagna e Grecia, ed il secondo conl' Agenzia spaziale italiana". Lo riferisce un comunicato dell'ufficio stampa della Giunta regionale."I progetti - si aggiunge nella nota - avranno un finanziamento di un milione di euro ciascuno. Il progetto europeo Fire-Scene(Advancing wildfire civil protection scenarios into riskplanning and governance) è un'iniziativa innovativa rivolta alla gestione integrata e alla pianificazione del rischio incendi.Questo progetto mira a migliorare la capacità di risposta e la governance dei rischi legati agli incendi estremi, che sempre più frequentemente minacciano le aree urbane, le zone turistichee le aree naturali protette. Attraverso Fire-Scene, la Regione Calabria potrà sviluppare strumenti avanzati di valutazione delrischio e moduli di 'governance' del rischio specificamente mirati alle esigenze dei propri territori.