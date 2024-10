Pellegrinaggio Mariano a Siracusa alla Casa del pianto in via degli Orti

Domani a Siracusa alla Casa del Pianto di via degli Orti, si terrà la Veglia di preghiera e l’Adorazione Eucaristica mensile.

L’abitazione di via degli Orti n. 11 è luogo di preghiera privilegiato e scelto dalla Madonna che ha versato le sue Sante Lacrime nella Città di Siracusa.

Martedì alle ore 17.15, si svolgerà il pellegrinaggio mariano a piedi dalla Casa del Pianto di Via degli Orti al Santuario, dove, alle ore 18.00, sarà celebrata la Santa Messa. Il pellegrinaggio mensile ha una valenza fortemente penitenziale, ripercorrendo i luoghi dove la Madonnina di Siracusa è stata posta ininterrottamente alla venerazione dei fedeli da via degli Orti, a Piazza Euripide al Santuario consacrato e dedicato della Madonna delle Lacrime da San Giovanni Paolo II, il 6 novembre 1994.

Dal 3 novembre 2024, si apriranno le celebrazioni del XXX Anniversario della Dedicazione del Santuario, di cui a giorni saranno divulgate le varie iniziative.