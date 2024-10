Ragusa, "deluso da De Luca" il consigliere comunale Buscemi lascia Sud chiama Nord

Il consigliere comunale di Ragusa, Saverio Buscemi (nella foto), dopo un’ampia riflessione, non condividendo le nuove traiettorie politiche assunte dal movimento, ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni da Sud chiama Nord e da componente della segreteria regionale. “Una scelta che compio a malincuore – afferma Buscemi – ma, per quanto mi riguarda, doverosa e di coerenza. Infatti, io resto idealmente ancorato alle idee originarie di Sud chiama Nord, movimento che ho visto nascere e che, in prima persona, ho contribuito a fare crescere a Ragusa e provincia. Piuttosto, per quello che posso vedere, è il movimento legato all’onorevole Cateno De Luca che si è snaturato: oggi si parla di potere dialogare, a livello regionale, con quella classe dirigente che abbiamo combattuto per anni, abbiamo sempre parlato e sostenuto l'idea di poter cambiare la Sicilia con Cateno De Luca presidente, ma oggi è più importante governare a tutti i costi a prescindere da chi sia il nostro compagno di viaggio e che l'epurazione e il totale rinnovamento, per noi un tempo indispensabile, della classe dirigente si possa risolvere non ricandidando questo o quello".

"Da oggi - conclude Buscemi - porterò avanti la mia e la nostra battaglia di coerenza e lo farò fuori da Sud chiama Nord. Ringrazio Cateno De Luca per questo percorso fatto insieme. A lui potrò solo dire che mi troverà, se vorrà, dove mi ha lasciato ovvero a portare avanti i principi che ho proprio appreso da lui e che oggi ha disilluso. In riferimento alla mia posizione all'interno del civico consesso, valuteremo col mio gruppo e col sindaco se vi siano ancora i presupposti perché il mio percorso continui all'interno della maggioranza”.