Il caldo non ferma la tradizione a Siracusa: zeppole per tutti i gusti a Grotticelle

Le temperature di fine ottobre come quelle di fine agosto per il terzo anno consecutivo. E si registra un caldo anomalo anche per l'estate di San Martino. Ad averlo intuito Salvo Abruzzo, titolare del panificio Grotticelle, nell'omonima via a Siracusa, che da una decina di giorni serve le zeppole per ogni palato. Alla ricotta, alle acciughe, semplici con lo zucchero, Nutella e crema di pistacchio. Per i più capricciosi non mancano neppure le crispelle al miele. Ad uno degli addetti ai lavori chiediamo: ma non fa ancora troppo caldo? "Alle persone piacciano e non può essere il tempo a fermare i loro palati", risponde con un sorriso di soddisfazione.