Balordi in azione al cimitero di Pachino: rubati vasi e fiori

Episodi di vero e proprio sciacallaggio si sono verificati in questi giorni che precedono la commemorazione dei defunti al camposanto di Pachino. Rubati mazzi di fiori appena acquistati e rivenduti a nuovi clienti. E come se non bastasse anche i vasi che vengono lasciati ai piedi delle cappelle sono spariti. "Azioni da morti di fame", - dice un familiare di un parente. Se ci fosse qualche controllo in più da parte di volontari e polizia municipale, potrebbe essere un buon deterrente in questi giorni anche per fare rispettare la memoria di quanti non sono più in questa Terra.