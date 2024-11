Nuova pianta organica per la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana

Nuovo traguardo per la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana. Con il decreto 3.532 del 31 ottobre, firmato dall'assessore regionale al Turismo, allo sport e allo spettacolo Elvira Amata, la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana viene quindi dotata di una nuova pianta organica, che si adegua ai più recenti dispositivi di legge, rinnovando uno schema che risaliva ormai al 2002 per l'area tecnico-amministrativa e al 2006 per l'orchestra. Per la prima volta, la dotazione organica complessiva dell'istituzione musicale siciliana viene stabilita con decreto assessoriale invece che con un'approvazione del Cda, in seguito a un percorso articolato che ha coinvolto inoltre il consulente per la programmazione artistica Giuseppe Cuccia, le organizzazioni sindacali, il collegio dei revisori, il commissario straordinario ed è poi stato firmato dall'assessore Amata, considerato il parere positivo dell'assessore regionale all'Economia, Alessandro Dagnino.