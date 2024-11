Nasce a Solarino il Movimento 'Fare Democrazia'

A Solarino, si è dato vita al direttivo locale del movimento "Fare democrazia". Un segnale forte di impegno civico in un momento storico in cui la partecipazione attiva dei cittadini è più che mai necessaria.

Raffaele Gentile, Presidente del movimento, ha sottolineato l'importanza di riportare la politica al centro della vita delle persone: "Viviamo in un'epoca in cui la democrazia è a rischio. È fondamentale che chi ci governa torni ad ascoltare le esigenze dei cittadini, evitando così di alimentare quel senso di frustrazione e rabbia che può minare le fondamenta della nostra società".

"Fare democrazia" nasce con l'obiettivo di rilanciare il confronto democratico e di dare voce a chi spesso si sente escluso dal dibattito pubblico. Le sezioni di partito devono tornare ad essere luoghi di confronto e di crescita, dove si costruiscono progetti concreti per il futuro.

Il nuovo direttivo di Solarino, coordinato da Angelo Siringo e con MariaLia Lecini alla guida del gruppo femminile, è composto da un gruppo eterogeneo di persone, unite dalla passione per la politica e dalla volontà di costruire una comunità più giusta e solidale.

Oltre ai già citati coordinatori, fanno parte del direttivo: Maria Pelligra, Veronica Tarascio, Jasmine Carpineti, Carmelo Inturrisi, Angelo Limpido, Giuseppe Lonero, Claudio Sorrenti, Giuseppe Germano, Santina Inturrisi.

Come portavoce del gruppo è stato nominato Seby Mangiafico. "Sono tanti i giovani che hanno voglia di mettersi in gioco e di dare il proprio contributo alla comunità. Questo gruppo nasce proprio per offrire loro uno spazio di partecipazione e di crescita", ha dichiarato Angelo Siringo.

Il direttivo locale di Solarino rappresenta un primo passo verso la costituzione di un coordinamento provinciale, che coinvolgerà tutte le realtà attive sul territorio.