Andava in giro con 250 grammi di hashish: arrestato a Messina

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un giovane straniero, ritenuto responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

I militari dell’Arma hanno fermato il giovane che si aggirava a piedi per le vie del centro e che alla vista della pattuglia aveva cercato di allontanarsi con passo spedito. L’individuo, sottoposto ad un controllo di polizia e alla conseguente perquisizione personale, è stato trovato con quasi 250 grammi di hashish, sequestrata dai Carabinieri.

La perquisizione estesa anche al domicilio dell’indagato ha permesso di scovare e sequestrare ulteriori 5 grammi della medesima sostanza stupefacente, oltre a due bilancini di precisione, intrisi di residuo di droghe, un coltello a serramanico di genere vietato e due cartucce per pistola calibro 9.

L’individuo è stato pertanto arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza nella caserma a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La droga è stata inviata ai Carabinieri del RIS di Messina per i relativi accertamenti di laboratorio, all’esito dei quali è risultato sarebbe stato possibile ricavare più di 2900 dosi da immettere nelle piazze di spaccio.