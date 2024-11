Escursione in parapendio in tragedia, a Milazzo un morto e una ferita

Il papà di 57 anni è morto, la figlia di 30 anni è ricoverata in gravissime condizioni. È il bilancio del tragico incidente di parapendio accaduto oggi pomeriggio a Milazzo, in Sicilia. Padre e figlia, residenti in Trentino Alto Adige, erano in vacanza e hanno deciso di fare una escursione in parapendio. A quanto si apprende, il parapendio sarebbe precipitato andando a schiantarsi contro una impalcatura in ferro. L'uomo, immediatamente soccorso, è deceduto al pronto soccorso dell'ospedale Fogliani, grave la figlia ricoverata al policlinico di Messina.