Al Parco Robinson di Pantanello ad Avola si celebra la festa dell'albero

Al parco Robinson-Pantanello di Avola, con alunni e docenti, per celebrare la Festa dell’Albero. Mattone dopo mattone… anzi: albero dopo albero per riqualificare l’area e renderla sempre più bella, vivibile, verde e funzionale. “Abbiamo piantato circa 40 alberi grazie alla condivisione con i Gruppi ricerca ecologica Sicilia per sostenere valori importanti ambientali con le “radici” del presente e futuro – dice il sindaco Rossana Cannata -. Un impegno sostenibile della mia amministrazione per affermare con gesti concreti che il verde è vita, è aria pulita, è un dono prezioso che dobbiamo custodire con cura. Il messaggio che lanciamo è quello non solo di rendere il paesaggio più bello, ma anche di avere rispetto dell’ambiente”. Ad Avola però sono in corso anche altre iniziative che dimostrano l’attenzione delle scuole e del Comune verso il verde e l’ambiente. Un esempio significativo anche nelle scuole con la piantumazione di nuovi alberi con l’obiettivo di diffondere l’educazione ambientale e la consapevolezza ecologica tra gli studenti e la comunità locale. Al centro culturale Falcone-Borsellino e al Parco delle Rimembranze, invece, ha fatto tappa il progetto educativo naturalistico alla scoperta dei suoni della natura tenuto dalla energica esperta Naturopata Esmeralda Liotta. I partecipanti sono stati guidati attraverso un viaggio sensoriale durante il quale hanno potuto scoprire i suoni unici prodotti dagli alberi e comprendere l’importanza di preservare e valorizzare il nostro patrimonio arboreo. Si tratta di un percorso sensoriale “per ascoltare la voce dei nostri amici alberi, esplorare i nostri parchi e scoprire che gli alberi e le piante comunicano e ci tramettono emozioni uniche - afferma il sindaco Rossana Cannata - continuiamo a promuovere la consapevolezza ambientale e a celebrare la bellezza degli alberi, custodi preziosi della nostra terra. Perché un futuro più sostenibile e rispettoso della nostra città e del nostro pianeta è possibile”