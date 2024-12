Acate, un concerto per ricordare il Maestro Ottavio Baglio ad un anno dalla scomparsa

A un anno dalla sua scomparsa all’età di 75 anni, Acate ricorderà venerdì 6 dicembre, alle ore 20,30, il maestro Ottavio Baglio con un concerto nella tensostruttura della scuola secondaria di I grado di via Agrigento.

Il Memorial è organizzato dalla banda musicale “Città di Acate” con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Il gruppo musicale che egli costituì e formò con inesauribile passione dedicandovi ogni sua energia, oggi è coordinato dal presidente Emanuele Cirnigliaro, a dirigerlo, invece, Massimo Di Sabato.

Il 18 settembre scorso, accompagnato dal sindaco Gianfranco Fidone e dal parroco don Mario Cascone, la banda fu presente in piazza San Pietro all’udienza di papa Francesco.

Mentre il pontefice salutava la folla, le note della Banda Città di Acate risuonavano nell'aria con la marcia "The King", uno dei suoi cavalli di battaglia.

Istrionico, vulcanico, geniale e soprattutto cultore della socialità di piazza, Ottavio Baglio era fiero di aver costituito un gruppo di suonatori preparato e all’altezza delle tradizioni musicali di Acate, che si pregiò di possedere fino agli anni Cinquanta una banda comunale apprezzata in tutta la Sicilia.