Controlli su strada a Rosolini, elevate sette contravvenzioni

Al fine di intensificare l’attività di prevenzione e controllo del territorio e per innalzare il livello di sicurezza percepita tra i cittadini rosolinesi, sono stati pianificati, in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, servizi straordinari di contrasto al degrado e all’illegalità diffusa che nell’ultimo periodo hanno destato clamore nell’opinione pubblica locale, che ha richiesto maggiore presenza delle forze di polizia sul territorio.

I servizi, diretti dal Vice Questore Aggiunto Giuseppe Di Majo, sono stati effettuati dagli agenti della Polizia di Stato in servizio al Commissariato, dai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale di Catania unitamente ai militari dell’Arma dei Carabinieri.

Il centro città di Rosolini e le zone periferiche sono state passate al setaccio con la predisposizione di numerosi posti di controllo con relative perquisizioni personali.

In tale scenario operativo, nella giornata di ieri, sono state identificate 117 persone, controllati 62 veicoli ed elevate 7 sanzioni al Codice della Strada per violazioni varie. 6 sono state le persone sottoposte agli obblighi controllate.