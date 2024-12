Trasnova comunica il licenziamento di 97 operai: la protesta dei sindacati

Trasnova comunica il licenziamento dal 31 dicembre di 97 operai impiegati negli stabilimenti di Pomigliano d'Arco, Mirafiori, Piedimonte San Germano e Menfi, in esubero 'per la volontà di Stellantis di cessare i contratti in essere'. Schlein a Pomigliano: 'Bloccare i licenziamenti, non si possono lasciare 400 famiglie per strada. Meloni convochi un tavolo sull'automotive, Elkann spieghi in Parlamento'. La Fiom: 'il governo intervenga'. Sentenza della Consulta su un ricorso della Campania: 'Ridurre altre spese prima dei tagli alla sanità'.-