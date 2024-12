Proroga per il nuovo ospedale di Siracusa, investimento da 372 milioni

Il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 31 dicembre 2025 il termine per il completamento del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa, estendendo conseguentemente l’incarico del Commissario straordinario Guido Monteforte Specchi. Il progetto del nuovo ospedale prevede un investimento complessivo di 372 milioni di euro. La copertura finanziaria è stata garantita attraverso l’assegnazione di 300 milioni di euro con fondi ex art. 20 legge 67/88 e 48 milioni assicurati dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa. Ulteriori 24 milioni di euro sono stati stanziati per coprire l’aumento dei costi legato all’aggiornamento del prezziario regionale per le opere pubbliche in Sicilia. "Il nostro Governo Meloni ha lavorato attivamente per assicurare al territorio un ospedale moderno e adeguato alle esigenze sanitarie della comunità - sottolinea il vicepresidente della Commissione Bilancio alla Camera, Luca Cannata - garantendo assieme alla Regione l’intera copertura finanziaria necessaria per la realizzazione dell’opera. Avevo già comunicato al commissario l'intenzione di proseguire con lui per offrire una struttura sanitaria completa e moderna per il territorio nel più breve tempo possibile e la sua conferma ha come obbiettivo di portare a termine la realizzazione dell'opera superando con lui le difficoltà burocratiche e operative”