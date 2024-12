Ragusa, spendeva banconote false: denunciato un egiziano

Gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della questura di Ragusa hanno denunciato in stato di libertà un pluripregiudicato egiziano, ritenuto responsabile di spendita di moneta falsa.

Il giovane, nei giorni scorsi ha ordinato degli alimenti che sono stati consegnati attraverso uno dei servizi di consegna a domicilio, ed il corriere riceveva una banconota da 100 euro a pagamento del trasporto.

Il corriere una volta tornato presso la sua sede operativa si accorgeva che la banconota ricevuta era falsa, pertanto denunciava l’accaduto presso gli Uffici preposti della Questura.

Gli Operatori immediatamente si adoperavano per addivenire all’identità del giovane mediante l’individuazione di persona, scoprendo così l’identità del truffatore, un noto giovane pluripregiudicato egiziano, che veniva immediatamente rintracciato in città dagli Agenti della Squadra Volante stante la conoscenza diretta delle sue abitudini ed i luoghi frequentati.

Si apprendeva che il giovane era solito effettuare ordinazione di generi alimentari attraverso i canali di consegna a domicilio, utilizzando diversi corrieri e pagando sempre con banconote di diverso taglio.

Alla luce di quanto accaduto il giovane è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per il delitto di spendita di moneta falsa.