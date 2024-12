Calcio, il difensore Rallo lascia il Modica: ceduto al Lanciano

Riprende la preparazione del Modica Calcio in vista dell’ultima gara del 2024 che vedrà i rossoblù impegnati al “Vincenzo Barone” contro la Rosmarino. Una sfida importante per chiudere l’anno nella parte alta della classifica e dare spinta al nuovo anno. Il Modica Calcio annuncia di aver ceduto le prestazioni sportive del difensore Angelo Rallo (nella foto) al Lanciano FC che milita nel campionato di Eccellenza girone unico Abruzzo. La società augura le migliori fortune al ragazzo e lo ringrazia per l’impegno profuso in questi mesi con la maglia rossoblù