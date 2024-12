Sicilia imbiacata, neve sull'Etna e nelle Madonie nel giorno di Natale

Natale in Sicilia sotto il segno del freddo e del gelo. Tanta neve ha imbiancato il vulcano più grande del'Europa. Presa d'assalto l'Etna dagli appassionati dlla montagna e degli sci. Tanta la neve caduta fino al rifugio Sapienza. Manto bianco pure sulle Madonie. A Polizzi Generosa la neve ha ricoperto i tetti delle case e le strade. A Petralia Soprana sono caduti 30 centimetri di neve. Al di là delle nevicate in Sicilia, ci sono pure gli aspetti del maltempo. Particolarmente colpita Palermo ed alcuni centri della provincia. Gli interventi dei vigili del fuoco sono stati una cinquantina per rimuovere alberi caduti sulle auto in sosta e liberare alcune strade dall'acqua che si è formata per le abbondanti piogge. Nel Messinese è stata chiusa la Provinciale 27 per una frana che ha bloccato la strada tra Nizza di Sicilia e Fiumedinisi . I lavori di rimozione di massi e detriti è andata avanti per alcune ore . Per la Protezione civile la situazione dovrebbe migliorare nel giorno di Santo Stefano.