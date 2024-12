Il Capodanno della Rai a Reggio Calabria, rafforzate misure di sicurezza

Riunione operativa in tarda mattinata nella Prefettura di ReggioCalabria con tutti i soggetti e le autorità preposte allagestione del piano di sicurezza già redatto, sono statii ndividuati ed adottati ulteriori accorgimenti per garantire al meglio la fruizione del Capodanno Rai "L'anno che verrà". "Il tavolo, coordinato dal prefetto Clara Vaccaro - è detto in una nota - ha affrontato e discusso di varie ed ipotetiche criticità rilevate nella giornata delle prove generali di ieri (un vero eproprio test sotto ogni aspetto) proponendone le più adeguate soluzioni. Stilato un elenco di raccomandazioni per garantire la sicurezza dell'evento.